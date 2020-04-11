Брянских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды
Полицейские просят быть водителей особенно аккуратными
Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Брянских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды. В регионе ожидают понижения температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен сильный ветер.
Областная Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными и аккуратными на дороге. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU