2020-04-11T17:58:47+03:00
Общество

Брянских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды

Полицейские просят быть водителей особенно аккуратными
Мария Дедкова
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Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Брянских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды. В регионе ожидают понижения температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен сильный ветер.

Областная Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными и аккуратными на дороге. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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