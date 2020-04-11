2020-04-11T17:29:59+03:00
Общество

В Брянске потребовали ликвидировать очереди в магазин "Оби"

Гипермаркету внесли представление
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Фото: оперативный штаб Брянской областиФото: оперативный штаб Брянской области
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В Брянске власти потребовали ликвидировать очереди в магазине "Оби". В строительном гипермаркете после открытия начался ажиотаж.

- Несмотря на необходимость соблюдения режима самоизоляции и дистанции в магазине, люди выстроились в очереди, - говорят в оперштабе. - Потому руководству торговой сети внесено представление о несоблюдении ограничительных мер по пребыванию граждан в торговой точке.

В магазин теперь пускают до 150 человек. Дистанция между покупателями должна быть два метра.

Ситуацию в ажиотажем в гипермаркете пообещали контролировать в управлении потребительского рынка и услуг Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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