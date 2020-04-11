В Брянске потребовали ликвидировать очереди в магазин "Оби"
В Брянске власти потребовали ликвидировать очереди в магазине "Оби". В строительном гипермаркете после открытия начался ажиотаж.
- Несмотря на необходимость соблюдения режима самоизоляции и дистанции в магазине, люди выстроились в очереди, - говорят в оперштабе. - Потому руководству торговой сети внесено представление о несоблюдении ограничительных мер по пребыванию граждан в торговой точке.
В магазин теперь пускают до 150 человек. Дистанция между покупателями должна быть два метра.
Ситуацию в ажиотажем в гипермаркете пообещали контролировать в управлении потребительского рынка и услуг Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU