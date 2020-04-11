2020-04-11T17:31:15+03:00
Общество

В Карачевском районе выявили первый случай коронавируса

Заразившимся стал мужчина, вернувшийся из Москвы
Мария Дедкова
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В Карачевском районе выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом рассказала глава районной администрации Людмила Лужецкая на заседании оперштаба 10 апреля.

Диагноз COVID-19 поставили мужчине, приехавшему с работы из Москвы, сообщает местная газета "Заря".

Напомним, брянцам вернувшимся из других регионов и стран нужно соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

К слову, всего к 11 апреля в Брянской области выявили 123 случая коронавируса. Три пациента вылечились. Четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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