В Клинцовском районе насмерть разбился мотоциклист

11 Апр 2020 2020-04-11T16:09:11+03:00

По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта не справился с управлением

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В Клинцовском районе произошло смертельное ДТП. Около шести часов вечера 10 апреля на пятом километре автодороги «Клинцы-Красная Гора» разбился мотоциклист.

По предварительной информации, 40-летний водитель "ИЖ 7" без прав ехал со стороны Унечи. Мотоциклист не справился с управлением. Транспорт опрокинулся.

От полученных травм мотоциклист умер на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU