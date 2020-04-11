В Клинцовском районе насмерть разбился мотоциклист
По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта не справился с управлением
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В Клинцовском районе произошло смертельное ДТП. Около шести часов вечера 10 апреля на пятом километре автодороги «Клинцы-Красная Гора» разбился мотоциклист.
По предварительной информации, 40-летний водитель "ИЖ 7" без прав ехал со стороны Унечи. Мотоциклист не справился с управлением. Транспорт опрокинулся.
От полученных травм мотоциклист умер на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU