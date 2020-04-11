В апреле изменилось расписание полетов из Брянска в Сочи и Краснодар

11 Апр 2020 2020-04-11T12:46:06+03:00

Напомним, сейчас в Краснодарском крае действует карантин из-за коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Об этом сообщили на сайте авиакомпании

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Авиакомпания-перевозчик приняла решение изменить расписание полетов из Брянска в Сочи и Краснодар.

Теперь самолеты вместо вторника и субботы будут летать по средам и воскресеньям. Такие меры приняли пока только на апрель.

Пассажирам предлагают вернуть билеты или обменять их на сертификат со скидкой наследующий полет.

Напомним, сейчас в Краснодарском крае действует карантин из-за коронавируса. Все приехавшие должны самоизолироваться на 14 дней.

Пассажиров, проживающих в других регионах и не имеющих возможности обеспечить самоизоляцию по месту пребывания, отправят в медицинский обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU