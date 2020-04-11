В апреле изменилось расписание полетов из Брянска в Сочи и Краснодар
Авиакомпания-перевозчик приняла решение изменить расписание полетов из Брянска в Сочи и Краснодар.
Теперь самолеты вместо вторника и субботы будут летать по средам и воскресеньям. Такие меры приняли пока только на апрель.
Пассажирам предлагают вернуть билеты или обменять их на сертификат со скидкой наследующий полет.
Напомним, сейчас в Краснодарском крае действует карантин из-за коронавируса. Все приехавшие должны самоизолироваться на 14 дней.
Пассажиров, проживающих в других регионах и не имеющих возможности обеспечить самоизоляцию по месту пребывания, отправят в медицинский обсерватор.
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ИСТОЧНИК KP.RU