Трое приехавших из Москвы попали в больницу в Новозыбкове
В Новозыбкове трех человек, приехавших из Москвы, положили в больницу. У них выявили признаки ОРВИ и отправили в инфекционное отделение.
Как сообщил главврач больницы Сергей Бурый, они не выезжали за границу. Но в Москве сложная ситуация с коронавирусом.
В период режима самоизоляции в Новозыбков из столицы и других городов страны прибыли около 500 человек. Им, как и остальным горожанам, рекомендовано не покидать дома.
Как сообщает издание БрянскНОВОСТИ.RU, в Новозыбкове еще не зарегистрировали ни одного случая COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU