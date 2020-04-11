2020-04-11T12:28:03+03:00
Общество

Трое приехавших из Москвы попали в больницу в Новозыбкове

У пациентов выявили признаки ОРВИ
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новозыбкове трех человек, приехавших из Москвы, положили в больницу. У них выявили признаки ОРВИ и отправили в инфекционное отделение.

Как сообщил главврач больницы Сергей Бурый, они не выезжали за границу. Но в Москве сложная ситуация с коронавирусом.

В период режима самоизоляции в Новозыбков из столицы и других городов страны прибыли около 500 человек. Им, как и остальным горожанам, рекомендовано не покидать дома.

Как сообщает издание БрянскНОВОСТИ.RU, в Новозыбкове еще не зарегистрировали ни одного случая COVID-19.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24