Трое приехавших из Москвы попали в больницу в Новозыбкове

11 Апр 2020 2020-04-11T12:28:03+03:00

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В Новозыбкове трех человек, приехавших из Москвы, положили в больницу. У них выявили признаки ОРВИ и отправили в инфекционное отделение.

Как сообщил главврач больницы Сергей Бурый, они не выезжали за границу. Но в Москве сложная ситуация с коронавирусом.

В период режима самоизоляции в Новозыбков из столицы и других городов страны прибыли около 500 человек. Им, как и остальным горожанам, рекомендовано не покидать дома.

Как сообщает издание БрянскНОВОСТИ.RU, в Новозыбкове еще не зарегистрировали ни одного случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU