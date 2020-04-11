В Брянске ушла из жизни педиатр Галина Зайцева

11 Апр 2020 2020-04-11T11:40:09+03:00

Галина Михайлове было 60 лет

Изменить размер текста: A A

В Брянске 10 апреля ушла из жизни врач-педиатр Галина Зайцева. Она почти 30 лет проработала в городской детской поликлинике №2.

Галина Михайловна родилась 6 января 1960 в Смоленске. После окончания Смоленского государственного медицинского института проходила интернатуру в детской городской больнице № 2. Затем работала участковым врачом-педиатром детской городской больницы № 1.С 1990 года трудилась в поликлинике №2.

За большой вклад в дело охраны здоровья детей и подростков ее наградили Почетной грамотой Министерства здравоохранения.

- Галина Михайловна пользовалась заслуженным уважением среди пациентов и их родителей, а также среди педиатрического сообщества Брянска, - говорят в департаменте здравоохранения Брянской области. - Коллеги выражают соболезнования родным и близким. Светлая память о замечательном докторе, человеке доброй души навсегда сохранится в сердцах коллег и пациентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU