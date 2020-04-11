В Брянске четверо пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ

11 Апр 2020 2020-04-11T11:21:02+03:00

Все пациенты сейчас проходят лечение в Брянской областной больнице №1. Фото: оперативный штаб Брянской области

Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое

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В Брянске четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперативный штаб. Они лежат в реанимации, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Это пациенты, которым больше 65 лет. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как говорят медики, тяжесть состояния обусловлена сопутствующими патологиями. Самый старший пациент, которому 89 лет, имеет ожирение, у него мерцательная аритмия, хроническая сердечная недостаточность.

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ИСТОЧНИК KP.RU