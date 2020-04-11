В Брянскую область прилетели краснокнижные аисты

11 Апр 2020 2020-04-11T10:14:53+03:00

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В Брянскую область прилетели черные аисты. Об этом сообщили сотрудники заповедника "Брянский лес". Они продолжают наблюдать за птицами.

Напомним, в конце марта фотографии первых вернувшихся аистов стали публиковать пользователи в соцсетях. Первого заметила в Почепе хозяйка приюта для птиц Наталия Исачкина еще 23 марта.

СПРАВКА

Черный аист - птица, которая занесена в Красную книгу Брянской области. Это символ заповедника "Брянский лес".

Каждый год аисты прилетают на Брянщину, чтобы свить гнезда и вырастить птенцов. Селятся они в глухих лесах посреди болот.

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ИСТОЧНИК KP.RU