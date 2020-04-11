В Брянске коронавирус выявили еще у 26 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T09:30:07+03:00

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В Брянской области подтвердили еще 26 случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших достигло 123 человек. Трех брянцев выписали. У них диагноз COVID-19 снят.

Все остальные находятся в изолированном корпусе Брянской областной больницы. У большинства состояние удовлетворительное.

Однако четырех тяжелых пациентов пришлось подключить к ИВЛ. Это пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU