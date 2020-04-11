В Брянске коронавирус выявили еще у 26 человек
Общее число заболевших составило 123
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В Брянской области подтвердили еще 26 случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших достигло 123 человек. Трех брянцев выписали. У них диагноз COVID-19 снят.
Все остальные находятся в изолированном корпусе Брянской областной больницы. У большинства состояние удовлетворительное.
Однако четырех тяжелых пациентов пришлось подключить к ИВЛ. Это пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU