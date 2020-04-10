В Брянской области с 13 по 19 апреля не будут работать МФЦ
Об этом сообщили на официальном сайте учреждения
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В Брянской области МФЦ не будут работать неделю, с 13 по 19 апреля. Об этом сообщили на сайте учреждения.
Такие меры принимают из-за угрозы распространения коронавируса.
Большую часть услуг можно получить онлайн. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU