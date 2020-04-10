Автобусы и троллейбусы в Брянске начнут ходить по обычному расписанию
В Брянске с 13 апреля общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию. По стандартному расписанию начали работу троллейбусы.
По графику буднего дня с понедельника будут ходить и автобусы, сообщили в БГПАТП.
Как рассказали в отделе по транспорту Брянской городской администрации, в общественном транспорте будут действовать проездные для тех, кто предоставит пропуск.
Тем временем продолжат действия правила, установленные ранее: загрузка салона не может превышать 50%, рассадка пассажиров должна быть через место.
Напомним, в маршрутных такси действуют те же правила. Стоящих пассажиров быть не должно.
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ИСТОЧНИК KP.RU