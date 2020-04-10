Автобусы и троллейбусы в Брянске начнут ходить по обычному расписанию

10 Апр 2020 2020-04-10T18:03:42+03:00

В общественном транспорте будут действовать проездные у тех, кто предоставит пропуск

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В Брянске с 13 апреля общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию. По стандартному расписанию начали работу троллейбусы.

По графику буднего дня с понедельника будут ходить и автобусы, сообщили в БГПАТП.

Как рассказали в отделе по транспорту Брянской городской администрации, в общественном транспорте будут действовать проездные для тех, кто предоставит пропуск.

Тем временем продолжат действия правила, установленные ранее: загрузка салона не может превышать 50%, рассадка пассажиров должна быть через место.

Напомним, в маршрутных такси действуют те же правила. Стоящих пассажиров быть не должно.

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ИСТОЧНИК KP.RU