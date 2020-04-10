Брянцам старше 65 лет запретили появляться на работе
Брянским работодателям запретили допускать на работу сотрудников старше 65 лет. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, которое прошло 8 апреля.
Исключением являются лишь медики. Если они захотят продолжить работу, то должны дать письменное согласие на продолжение деятельности.
Напомним, всем пенсионерам старше 65 лет запрещено покидать дома в период самоизоляции. На это время работающие пожилые люди могут оформить больничный и получить причитающиеся им выплаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU