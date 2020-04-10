Брянцам старше 65 лет запретили появляться на работе

10 Апр 2020 2020-04-10T17:44:00+03:00

Исключение составят лишь медики, которые напишут согласие

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Брянским работодателям запретили допускать на работу сотрудников старше 65 лет. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, которое прошло 8 апреля.

Исключением являются лишь медики. Если они захотят продолжить работу, то должны дать письменное согласие на продолжение деятельности.

Напомним, всем пенсионерам старше 65 лет запрещено покидать дома в период самоизоляции. На это время работающие пожилые люди могут оформить больничный и получить причитающиеся им выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU