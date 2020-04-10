2020-04-10T16:53:59+03:00
Общество

В Брянской продлили запрет на посещение лесов

Об этом казал руководитель управления лесами Владимир Дзубан на совещании в правительстве
Мария Дедкова
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Так, первый лесной пожар в этом году произошел 13 марта.Так, первый лесной пожар в этом году произошел 13 марта.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области продлили ограничения на посещения лесов.Об этом рассказал руководитель управления лесами Владимир Дзубан на совещании в правительстве региона, которое прошло 10 апреля.

Напомним, предыдущий запрет должен был закончиться в четверг, 9 апреля. Однако его решили продлить из-за угрозы возникновения пожаров. Брянцам запрещено выходить и выезжать в лес. Исключение сделают только на специально оборудованных местах отдыха.

Так, первый лесной пожар в этом году произошел 13 марта. Для сравнения, в 2019 году первый лесной пожар ликвидировали 22 апреля.

Потому пожароопасный сезон открыли досрочно, 23 марта.

По данным на 9 апреля, в области произошло 89 лесных пожаров на общей площади 522,68 гектара. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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