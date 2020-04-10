Стародуб объединят с сельскими поселениями
Такое решение приняли депутаты райсовета
Стародуб и ближайшие села будут носить официальное название "Стародубский муниципальный округ".Фото: Иван ВИСЛОВ
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Город Стародуб объединят с сельскими поселениями. Такое решение приняли депутаты райсовета.
Народные избранники поддержали эту инициативу еще в феврале. Однако в ближайшее время Стародубский райсовет примет окончательное решение и направит необходимые документы главе региона для принятия соответствующего закона.
Таким образом, Стародуб и ближайшие села будут носить официальное название "Стародубский муниципальный округ".
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ИСТОЧНИК KP.RU