2020-04-10T16:28:28+03:00
Общество

Стародуб объединят с сельскими поселениями

Такое решение приняли депутаты райсовета
Мария Дедкова
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Стародуб и ближайшие села будут носить официальное название "Стародубский муниципальный округ".Стародуб и ближайшие села будут носить официальное название "Стародубский муниципальный округ".Фото: Иван ВИСЛОВ
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Город Стародуб объединят с сельскими поселениями. Такое решение приняли депутаты райсовета.

Народные избранники поддержали эту инициативу еще в феврале. Однако в ближайшее время Стародубский райсовет примет окончательное решение и направит необходимые документы главе региона для принятия соответствующего закона.

Таким образом, Стародуб и ближайшие села будут носить официальное название "Стародубский муниципальный округ".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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