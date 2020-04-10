10 Апр 2020 2020-04-10T16:28:28+03:00

Стародуб и ближайшие села будут носить официальное название "Стародубский муниципальный округ". Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Город Стародуб объединят с сельскими поселениями. Такое решение приняли депутаты райсовета.

Народные избранники поддержали эту инициативу еще в феврале. Однако в ближайшее время Стародубский райсовет примет окончательное решение и направит необходимые документы главе региона для принятия соответствующего закона.

Таким образом, Стародуб и ближайшие села будут носить официальное название "Стародубский муниципальный округ".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU