2020-04-10T16:01:40+03:00
Общество

Брянцам отказали в исках об отмене режима самоизоляции

Такое решение принял областной суд
Мария Дедкова
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Фото: официальный сайт Брянского областного судаФото: официальный сайт Брянского областного суда
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Брянцам отказали в удовлетворении исков об отмене режима самоизоляции. Такое решение принял областной суд.

Напомним, двое жителей области подали в суд на правительство региона за введение режима всеобщей изоляции.

Брянцы требовали, чтобы подпункт постановления правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» признали недействительным.

В нем говорится, что граждане могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости: получить медицинскую помощь, сходить в магазин или в аптеку, выгуливать собаку в 100 метрах от дома или выбросить мусор. В других случаях выходить из дома запрещено.

- Суд вынес решение об отказе в удовлетворении данных административных исковых заявлений, - сообщили в пресс-службе Брянского областного суда. - Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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