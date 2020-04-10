10 Апр 2020 2020-04-10T15:38:21+03:00

На металлический каркас в форме надписи "9 Мая" натянули ткань в цвет георгиевской ленточки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Она появилась на проспекте Московском

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В Брянске ко Дню Победы установили новую инсталляцию. Она появилась в Фокинском районе на проспекте Московском возле путепровода, сообщают в пресс-службе городской администрации. На металлический каркас в форме надписи "9 Мая" натянули ткань в цвет георгиевской ленточки.

Накануне на площади Ленина появился «Календарь обратного отсчета». Он будет каждый день напоминать горожанам о приближении праздника 9 Мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU