В Брянске ко Дню Победы установили новую инсталляцию
Она появилась на проспекте Московском
На металлический каркас в форме надписи "9 Мая" натянули ткань в цвет георгиевской ленточки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске ко Дню Победы установили новую инсталляцию. Она появилась в Фокинском районе на проспекте Московском возле путепровода, сообщают в пресс-службе городской администрации. На металлический каркас в форме надписи "9 Мая" натянули ткань в цвет георгиевской ленточки.
Накануне на площади Ленина появился «Календарь обратного отсчета». Он будет каждый день напоминать горожанам о приближении праздника 9 Мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU