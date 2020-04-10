2020-04-10T15:38:21+03:00
Общество

В Брянске ко Дню Победы установили новую инсталляцию

Она появилась на проспекте Московском
Мария Дедкова
Поделиться:
На металлический каркас в форме надписи "9 Мая" натянули ткань в цвет георгиевской ленточки.На металлический каркас в форме надписи "9 Мая" натянули ткань в цвет георгиевской ленточки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске ко Дню Победы установили новую инсталляцию. Она появилась в Фокинском районе на проспекте Московском возле путепровода, сообщают в пресс-службе городской администрации. На металлический каркас в форме надписи "9 Мая" натянули ткань в цвет георгиевской ленточки.

Накануне на площади Ленина появился «Календарь обратного отсчета». Он будет каждый день напоминать горожанам о приближении праздника 9 Мая.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хирург из брянской больницы вызвался помогать больным с коронавирусом
Автобусы и троллейбусы в Брянске начнут ходить по обычному расписанию
Брянцам старше 65 лет запретили появляться на работе
Активисты БРО ЛДПР снабдили брянских производственников медицинскими масками
В Брянской продлили запрет на посещение лесов
Стародуб объединят с сельскими поселениями
В Брянске коронавирус уничтожают на специальной установке
Брянцам отказали в исках об отмене режима самоизоляции
В Брянске ко Дню Победы установили новую инсталляцию
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
В Брянске возобновилось строительство дороги по улице Советской
В Брянске возле Орлика поймали пьяного автомобилиста
В Брянске на буднях на линии будет выходить 70 троллейбусов
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
В брянских поездах пассажиров разместят с учетом социальной дистанции
В Брянской области за сутки случилось девять лесных пожаров
Жители Брянска смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
В Брянске из-за коронавируса закрылись поликлиники
Жителя Жуковки будут судить за покупку героина
В Брянске на улице Костычева столкнулись две легковушки
В Брянске возле лицея №1 ночью сгорели три дачи