В Брянске возле Орлика поймали пьяного автомобилиста

10 Апр 2020 2020-04-10T14:37:01+03:00

Полицейские поблагодарили брянцев, которые не только сообщили о нарушителе в дежурную часть, но и следовали за ним до тех пор, пока его не задержал наряд ДПС. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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9 апреля в Брянске полицейские задержали автомобилиста, который не только нарушил режим самоизоляции, но и сел за руль пьяным.

О неадекватном поведении водителя правоохранителям сообщили местные жители. Сотрудники ДПС задержали 33-летнего автомобилиста.

- Водитель "Джили Атлас" не мог стоять на ногах по причине сильной степени опьянения, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал. Также у водителя не оказалось при себе водительского удостоверения, за что он также был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, автомобилиста накажут за нарушение режима самоизоляции.

Полицейские поблагодарили брянцев, которые не только сообщили о нарушителе в дежурную часть, но и следовали за ним до тех пор, пока его не задержал наряд ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU