В Брянске возле Орлика поймали пьяного автомобилиста
9 апреля в Брянске полицейские задержали автомобилиста, который не только нарушил режим самоизоляции, но и сел за руль пьяным.
О неадекватном поведении водителя правоохранителям сообщили местные жители. Сотрудники ДПС задержали 33-летнего автомобилиста.
- Водитель "Джили Атлас" не мог стоять на ногах по причине сильной степени опьянения, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал. Также у водителя не оказалось при себе водительского удостоверения, за что он также был привлечен к административной ответственности.
Кроме того, автомобилиста накажут за нарушение режима самоизоляции.
Полицейские поблагодарили брянцев, которые не только сообщили о нарушителе в дежурную часть, но и следовали за ним до тех пор, пока его не задержал наряд ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU