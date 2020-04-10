2020-04-10T14:15:52+03:00
Общество

В Брянске на буднях на линии будет выходить 70 троллейбусов

На выходных на маршруты выпустят 16 машин
Марина АНТОНОВА
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Троллейбусы будут работать как в будние дни.Троллейбусы будут работать как в будние дни.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске на буднях на линии будет выходить 70 троллейбусов. Новый режим работы начал действовать в пятницу, 10 апреля. Об этом сообщили в Брянском троллейбусном управлении.

На выходных на маршрутах будет работать 16 машин.

Напомним, в Брянске до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Но на этой неделе на работу вышли сотрудники около 300 предприятий. Все работники должны иметь пропуска, оформленные работодателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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