10 Апр 2020 2020-04-10T14:15:52+03:00

Троллейбусы будут работать как в будние дни. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На выходных на маршруты выпустят 16 машин

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В Брянске на буднях на линии будет выходить 70 троллейбусов. Новый режим работы начал действовать в пятницу, 10 апреля. Об этом сообщили в Брянском троллейбусном управлении.

На выходных на маршрутах будет работать 16 машин.

Напомним, в Брянске до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Но на этой неделе на работу вышли сотрудники около 300 предприятий. Все работники должны иметь пропуска, оформленные работодателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU