В брянских поездах пассажиров разместят с учетом социальной дистанции

10 Апр 2020 2020-04-10T12:45:15+03:00

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В брянских поездах и других поездах дальнего следования в России пассажиров разместят с учетом социальной дистанции. В купе смогут купить билет только два человека, в один отсек плацкарта – три, в сидячих вагонах один пассажир будет ехать в одном ряду. Если мест для сидения три в одном ряду, то места будут продавать у окна и у прохода: так, чтобы место посередине было свободно.

Новые правила не касаются тех, кто путешествует семьей. Проводник разрешит пересесть, если места находятся далеко друг от друга, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Если пассажир купил билет до введения новой схемы рассадки, то должен занять место, которое было указано при покупке.

Напомним, рассадку с учетом социальной дистанции ввели и в общественном транспорте в Брянске. Правда, утром, когда все едут на работу, не всегда удается ее соблюдать.

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ИСТОЧНИК KP.RU