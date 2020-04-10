В Брянской области за сутки случилось девять лесных пожаров

10 Апр 2020 2020-04-10T11:28:26+03:00

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В Брянской области за сутки 9 апреля зарегистрировали девять лесных пожаров. Общая площадь, охваченная огнем составила 35,6 гектаров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Самые крупные возгорания случились в Выгоничском и Унечском районах. Огонь распространился на площади 12 и 17 гектаров соответственно. Лес горел также в Климовском, Мглинском районах на площади 2 гектара в каждом. 1,5 гектара леса горели в другой части Климовского района. В Брянском районе зафиксировали два пожара по 0,5 и 0,3 гектара. Лесные пожары тушили в Навлинском и Трубчевском районах.

Эксперты будут выяснять причины возгораний.

В МЧС просят брянцев соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно сейчас, когда в регионе установилась сухая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU