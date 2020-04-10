Жителя Жуковки будут судить за покупку героина

10 Апр 2020 2020-04-10T10:37:49+03:00

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31-летнего жителя брянского города Жуковка будут судить за покупку героина. Соучастница преступления, его знакомая, умерла в феврале от передозировки наркотиков. По статье 228 части 2 предусмотрено до 10 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в конце ноября прошлого года обвиняемый вместе со своей приятельницей купили в Бежицком районе Брянска 2,8 грамма героина. Продавца наркотиков установить не удалось.

Затем на такси они поехали в Жуковку. По дороге машину остановили автоинспекторы. У пассажирки в косметичке нашли пакет с наркотиками.

Перед судом предстанет один из участников преступной группы, так как женщина умерла во время предварительного расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU