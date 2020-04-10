В Брянске на улице Костычева столкнулись две легковушки

10 Апр 2020 2020-04-10T10:06:30+03:00

Дорогу не поделили две автомобилистки

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В Брянске на улице Костычева столкнулись «Лада Иск Рей» и «Ауди Ку5». Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов утра в четверг, 9 апреля.

24-летняя девушка за рулем «Лады» выезжала с прилегающей территории, поворачивая налево. Она не пропустила «Ауди», которая двигалась в сторону переулка Пилотов. За рулем иномарки была 34-летняя автомобилистка. Машины столкнулись.

Травмы получила девушка в «Ладе». Она ушибла голову. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU