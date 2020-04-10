2020-04-10T09:34:21+03:00
Происшествия

В Брянске возле лицея №1 ночью сгорели три дачи

Пожар потушили за 20 минут
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в садовом обществе "Аэрофлот" в Советском районе ночью в пятницу, 10 апреля, сгорели три дачи. Сообщение о пожаре у лицея №1 поступило на пульт оперативного дежурного в 4.02. На место выехали две автоцистерны.

Оказалось, что горят три строения. Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Примерно через 20 минут огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему случился пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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