В Брянске возле лицея №1 ночью сгорели три дачи
В Брянске в садовом обществе "Аэрофлот" в Советском районе ночью в пятницу, 10 апреля, сгорели три дачи. Сообщение о пожаре у лицея №1 поступило на пульт оперативного дежурного в 4.02. На место выехали две автоцистерны.
Оказалось, что горят три строения. Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Примерно через 20 минут огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему случился пожар.
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ИСТОЧНИК KP.RU