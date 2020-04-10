2020-04-10T09:25:27+03:00
Общество

В Брянске не удалось оштрафовать митрополита за службу в храме

Полиция опровергла информацию о привлечении священнослужителей к административной ответственности
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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В Брянске полиция опровергла информацию о том, что на священнослужителей составили административные протоколы за литургию в Благовещенском храме на улице Бежицкой. Фейк появился в телеграм-канале. Его растиражировали некоторые СМИ.

«Сведения не соответствуют действительности», - пишут в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Служба прошла 7 апреля. В этот день православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. На литургии присутствовали служители церкви, в том числе хор. Возглавил службу митрополит Александр. Она прошла без прихожан, сообщают в Брянской епархии. После службы в небо выпустили белых голубей – символ благой вести.

Ложью также оказалась информация о поджоге баптистского храма в Красной Горе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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