В Брянске не удалось оштрафовать митрополита за службу в храме
В Брянске полиция опровергла информацию о том, что на священнослужителей составили административные протоколы за литургию в Благовещенском храме на улице Бежицкой. Фейк появился в телеграм-канале. Его растиражировали некоторые СМИ.
«Сведения не соответствуют действительности», - пишут в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Служба прошла 7 апреля. В этот день православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. На литургии присутствовали служители церкви, в том числе хор. Возглавил службу митрополит Александр. Она прошла без прихожан, сообщают в Брянской епархии. После службы в небо выпустили белых голубей – символ благой вести.
Ложью также оказалась информация о поджоге баптистского храма в Красной Горе.
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ИСТОЧНИК KP.RU