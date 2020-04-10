10 Апр 2020 2020-04-10T08:57:00+03:00

Анализы делают в Центре гигиены и эпидемиологии и в СПИД-центре в Брянске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области провели больше 3800 тестов на коронавирус. Положительными оказались 97 из них. За одни сутки сделали 331 тест, сообщают ГТРК «Брянск».

Лабораторные исследования на коронавирус сейчас делают в Центре гигиены и эпидемиологии и в СПИД-центре в Брянске.

Аккредитацию на такой вид исследования также прошла лаборатория кожно-венерологического диспансера.

Наплмним, на утро 10 апреля в регионе подтвердили 97 случаев коронавируса. Семеро из заболевших – приезжих. Остальные заразились на богослужении в протестанской церкви в Бежице.

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ИСТОЧНИК KP.RU