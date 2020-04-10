2020-04-10T08:57:00+03:00
Общество

В Брянской области провели больше 3800 тестов на коронавирус

За одни сутки сделали 331 тест
Марина АНТОНОВА
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Анализы делают в Центре гигиены и эпидемиологии и в СПИД-центре в Брянске.Анализы делают в Центре гигиены и эпидемиологии и в СПИД-центре в Брянске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области провели больше 3800 тестов на коронавирус. Положительными оказались 97 из них. За одни сутки сделали 331 тест, сообщают ГТРК «Брянск».

Лабораторные исследования на коронавирус сейчас делают в Центре гигиены и эпидемиологии и в СПИД-центре в Брянске.

Аккредитацию на такой вид исследования также прошла лаборатория кожно-венерологического диспансера.

Наплмним, на утро 10 апреля в регионе подтвердили 97 случаев коронавируса. Семеро из заболевших – приезжих. Остальные заразились на богослужении в протестанской церкви в Бежице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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