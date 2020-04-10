2020-04-10T08:37:03+03:00
Общество

В Брянске частично возобновил работу "Аэропарк"

Открылся строительный гипермаркет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске частично возобновил работу крупнейший торговый центр «Аэропарк». В ТРЦ прекратила работать частная медицинская клиника. Зато открылись магазины «Классика вкуса», «Планета сухофруктов», частная сыроварня «Раниталь», аппарат живых цветов и салон связи «Связной». Многие брянцы ждали открытия строительного магазина. В торговом центре заработал «Оби».

Продолжают работать «Детский мир», «Дочки и сыночки», «М-Видео» на выдачу заказов, гипермаркет «Лента», пекарня «Альпен», а также аптеки, товары для животных.

В торговом центре открыты входы №1, №6 и №7, пишут на официальном сайте. Они открыты до 22.00. Продуктовый гипермаркет продолжает работать круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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