Четверо брянцев с коронавирусом находятся в реанимации
Четверо брянцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Они лежат в реанимационном отделении в Брянской областной больнице. Они находятся на кислородной поддержке. Трем пациентам от 60 до 70 лет, еще одному 89 лет, сообщает ГТРК «Брянск».
- Тяжесть состояния обусловлена сопутствующими патологиями, - говорит руководитель госпиталя для пациентов с COVID-19 Сергей Галаганов. – Самый старших пациент имеет ожирение, у него мерцательная аритмия, хроническая сердечная недостаточность.
Остальные больные коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно. Пациентам – от 40 до 70 лет.
Число заразившихся коронавирусом в Брянске достигло 97 человек. Семь из них приехали из-за границы или других регионов. Остальные – прихожане брянской протестанской церкви и их близкие.
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ИСТОЧНИК KP.RU