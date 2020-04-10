2020-04-10T08:38:29+03:00
Общество

Четверо брянцев с коронавирусом находятся в реанимации

Трем из них от 60 до 70 лет, еще одному – 89 лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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Четверо брянцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Они лежат в реанимационном отделении в Брянской областной больнице. Они находятся на кислородной поддержке. Трем пациентам от 60 до 70 лет, еще одному 89 лет, сообщает ГТРК «Брянск».

- Тяжесть состояния обусловлена сопутствующими патологиями, - говорит руководитель госпиталя для пациентов с COVID-19 Сергей Галаганов. – Самый старших пациент имеет ожирение, у него мерцательная аритмия, хроническая сердечная недостаточность.

Остальные больные коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно. Пациентам – от 40 до 70 лет.

Число заразившихся коронавирусом в Брянске достигло 97 человек. Семь из них приехали из-за границы или других регионов. Остальные – прихожане брянской протестанской церкви и их близкие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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