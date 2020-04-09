В Брянске начали дезинфицировать автобусы

9 Апр 2020 2020-04-09T21:52:42+03:00

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В Брянске началась санитарная обработка Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части дезинфицируют как кузов автобуса, так и салон внутри. Для этого задействуют комплекс специальной обработки личного состава и техники на базе автомобиля «КамАЗ», а также три мобильных комплекса спецобработки.

В четверг, 9 апреля, продезинфицировали 70 процентов подвижного состава предприятия – это 200 автобусов из 293, которые находятся на балансе. Обработку завершат в пятницу.

Две бригады, созданные на время эпидемии в ПАТП, продолжают дезинфицировать салоны автобусов каждый день. Обработку проводят ночью после завершения всех рейсов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Салоны чистят в течение дня на конечных. Поручни и сидения протирают дезинфицирующими средствами кондукторы.

Пассажиров просят отказаться от наличных денег при оплате проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU