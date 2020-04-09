2020-04-09T17:10:50+03:00
Общество

В Брянске из-за ремонта перекроют часть улицы Фокина

Проехать нельзя будет на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина
Мария Дедкова
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Здесь заменят асфальт, светильники, сделают новые тротуары, нанесут дорожную разметку, установят знаки, пешеходное ограждение и восемь светофоров.Здесь заменят асфальт, светильники, сделают новые тротуары, нанесут дорожную разметку, установят знаки, пешеходное ограждение и восемь светофоров.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске из-за ремонта частично закроют улицу Фокина. С 13 апреля проехать нельзя будет на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина.

Подрядчик будет убирать старый асфальт и выравнивать люки, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Водителям мэрия приносит извинения за временные неудобства и просит воспользоваться альтернативными путями проезда.

Напомним, улица Фокина - одна из 20 дорог, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Здесь заменят асфальт, светильники, сделают новые тротуары, нанесут дорожную разметку, установят знаки, пешеходное ограждение и восемь светофоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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