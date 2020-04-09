В Брянске из-за ремонта перекроют часть улицы Фокина
В Брянске из-за ремонта частично закроют улицу Фокина. С 13 апреля проехать нельзя будет на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина.
Подрядчик будет убирать старый асфальт и выравнивать люки, сообщают в пресс-службе горадминистрации.
Водителям мэрия приносит извинения за временные неудобства и просит воспользоваться альтернативными путями проезда.
Напомним, улица Фокина - одна из 20 дорог, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Здесь заменят асфальт, светильники, сделают новые тротуары, нанесут дорожную разметку, установят знаки, пешеходное ограждение и восемь светофоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU