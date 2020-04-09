Брянская полиция опровергла информацию о поджоге баптистского храма

9 Апр 2020 2020-04-09T17:11:46+03:00

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Брянская полиция опровергла сообщения о том, что в ночь на 8 апреля неизвестные подожгли баптистский храм в Красной Горе. Информацию о поджоге храма связали с якобы негативным отношением в сторону прихожан церкви "Пробуждение".

Фейк появился в социальных сетях. Он получил распространение в некоторых изданиях.

Однако полиция эту новость опровергла.

- Информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Неправдой оказалась информация о привлечении к административной ответственности священнослужителей Русской Православной Церкви, совершавших богослужение в Благовещенском храме Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU