Брянская полиция опровергла информацию о поджоге баптистского храма
Брянская полиция опровергла сообщения о том, что в ночь на 8 апреля неизвестные подожгли баптистский храм в Красной Горе. Информацию о поджоге храма связали с якобы негативным отношением в сторону прихожан церкви "Пробуждение".
Фейк появился в социальных сетях. Он получил распространение в некоторых изданиях.
Однако полиция эту новость опровергла.
- Информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Неправдой оказалась информация о привлечении к административной ответственности священнослужителей Русской Православной Церкви, совершавших богослужение в Благовещенском храме Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU