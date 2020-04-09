2020-04-09T16:28:40+03:00
Общество

В Брянской области купят 70 новых аппаратов ИВЛ

К работе готовы 283 аппарата
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области приобретут 70 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас к работе готовы 283 аппарата ИВЛ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Хотя раньше звучала цифра – 500 аппаратов.

В Брянске готовы 613 коек для больных коронавирусом. Всех заболевших отправляют в Брянскую областную больницу. Здесь освободили два корпуса, в том числе, и самый большой – семиэтажный. Занято из них около ста мест. На 9 апреля в регионе подтвердили 97 случаев заболевания.

В районах области, Севске, Сельцо, Клетне, Клинцах, Новозыбкове, подготовят еще около 500 мест в стационарах для больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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