В Брянске на площади Ленина установили инсталляцию ко Дню Победы

9 Апр 2020 2020-04-09T16:21:53+03:00

Она представляет из себя календарь, где будут отсчитывать дни до праздника

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В Брянске на площади Ленина в четверг, 9 апреля, установили инсталляцию ко Дню Победы. Она представляет из себя календарь. На нем будут отсчитывать дни до праздника.

Кстати, как праздновать День Победы в Брянске, пока не решили. В изначальные планы вмешалась эпидемия коронавируса. Режим самоизоляции в регионе действует до 30 апреля. Губернатор отметил, что в случае благоприятного развития событий торжества успеют подготовить за одну неделю.

- Дорожное управление повесило несколько праздничных растяжек на улицах города, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе мэрии города. - Те, кто работает в период самоизоляции в Брянске, продолжает готовиться к 9 Мая, как и планировали. Но работы идут в меньших масштабах.

Напомним, в этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU