В Брянске три дня будут ловить пьяных автомобилистов
В Брянске три дня, с 9 по 11 апреля, будет проходить профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Полицейские будут искать пьяных автомобилистов.
Рейды связаны, как говорят в городской Госавтоинспекции, с неутешительной статистикой.
С начала года произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с пьяными автомобилистами. В четырех из них пострадали семь человек.
Полицейские напоминают, что пьяная езда наказывается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU