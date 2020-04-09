В Брянске три дня будут ловить пьяных автомобилистов

9 Апр 2020 2020-04-09T15:40:45+03:00

С начала года произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с пьяными автомобилистами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городской Госавтоинспекции объявили о начале профилактической акции

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В Брянске три дня, с 9 по 11 апреля, будет проходить профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Полицейские будут искать пьяных автомобилистов.

Рейды связаны, как говорят в городской Госавтоинспекции, с неутешительной статистикой.

С начала года произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с пьяными автомобилистами. В четырех из них пострадали семь человек.

Полицейские напоминают, что пьяная езда наказывается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU