В Брянской области начнут производить антисептики

9 Апр 2020 2020-04-09T15:16:50+03:00

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В Брянской области начали производить антисептики. Об этом рассказал на заседании регионального парламента рассказал директор государственной аптечной сети Михаил Иванов.

По его словам, хлоргексидиновый спирт стали делать внутри аптечной сети. Его будут использовать для дезинфекции рук, поверхностей и помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU