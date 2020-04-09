2020-04-09T15:16:50+03:00
Общество

В Брянской области начнут производить антисептики

Хлоргексидиновый спирт делают на базе государственных аптек
Мария Дедкова
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В Брянской области начали производить антисептики. Об этом рассказал на заседании регионального парламента рассказал директор государственной аптечной сети Михаил Иванов.

По его словам, хлоргексидиновый спирт стали делать внутри аптечной сети. Его будут использовать для дезинфекции рук, поверхностей и помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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