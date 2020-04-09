В Брянской области пособие на детей с 3 до 7 лет составит 5303 рубля

9 Апр 2020 2020-04-09T15:07:48+03:00

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В Брянской области на заседании Думы обсудили меры поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 года введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В Брянской области она составит 5303 рубля. Это решение приняли народные избранники.

Напомним, доплата ровняется половине прожиточного минимума на ребенка в регионе. Она положена семьям, доходы которых не превышают размер минимального прожиточного минимума. Важно, что начисляться деньги начнут с января 2020 года, а сами выплаты же начнутся с 1 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU