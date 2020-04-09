Представители брянской церкви "Пробуждение" обжалуют ее закрытие

9 Апр 2020 2020-04-09T13:46:39+03:00

Об этом они написали в своих социальных сетях

Изменить размер текста: A A

В Брянске представители церкви "Пробуждение" обжалуют решение суда о ее закрытии. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Решение было принято за одно заседание в течении одного дня без участия со стороны защиты с вручением повестки уже после принятия решения, - пишут прихожане. - Другими словами с огромных количеством процессуальных нарушений... Естественно решение будет обжаловано, также будет подаваться в суд на клевету за распространение лжи в адрес церкви.

Напомним, 1 апреля Бежицкий районный суд принял решение о приостановлении деятельности церкви "Пробуждение" из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этот же день здание церкви на улице Индустриальной в Бежице опечатали. При этом присутствовали представители Роспотребнадзора, правоохранители и судебные приставы.

По словам правоохранителей, на одной из проповедей могло произойти массовое заражение прихожан коронавирусом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU