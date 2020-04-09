В Брянской области на борьбу с коронавирусом потратят полмиллиарда рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T12:38:00+03:00

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Брянская область получила около 300 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Еще 276 миллионов выделит областной бюджет. Итого, на меры по поддержке региона в этот непростой период потратят больше полумиллиарда рублей.

Деньги пойдут на увеличение зарплаты врачам, работающим с коронавирусными больными.

Напомним, по последним данным, в больницах врачи к зарплате получат 80 тысяч рублей из федерального бюджета и 13 тысяч - из регионального. Медсестры – 50 тысяч рублей и 7 тысяч рублей соответственно. Младший медицинский персонал – 25 тысяч рублей и 5 тысяч рублей.

Для врачей скорой помощи и ФАПов федеральная надбавка составит 50 тысяч рублей, региональная - 13 тысяч. Фельдшерам и медсестрам скорой помощи дополнительно дадут 25 тысяч из федеральной казны и 7 тысяч рублей из местного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU