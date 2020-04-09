2020-04-09T11:59:35+03:00
Общество

В Брянской области установили сниженные налоговые ставки для бизнеса

Меры поддержки предпринимателей обсудили на заседании областной Думы
Мария Дедкова
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Заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова отметила, что бюджет региона не досчитается 91,4 миллиона рублей.Заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова отметила, что бюджет региона не досчитается 91,4 миллиона рублей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянской области приняли новые меры поддержки для бизнеса в связи с коронавирусом. Об этом говорили 9 апреля на заседании областной Думы.

Народные избранники рассматривали экономическую ситуацию, в которую попали местные предприниматели. Из-за коронавируса многие предприятия и фирмы несут убытки. В связи с этим было принято решение о снижении налоговых ставок на 50 процентов.

Так, правительство Брянской области снизит на 50 процентов налог на имущество торговым центрам при условии, что владельцы ТЦ снизят на 50 процентов арендную плату тем, кто арендует у них площади.

Заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова отметила, что бюджет региона не досчитается 91,4 миллиона рублей. Но эти потери будут оправданы. На заседании подчеркнули, что помощь окажут предпринимателям, которые сохранят рабочие места. В противном случае, финансовую поддержку получат только пострадавшие люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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