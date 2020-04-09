В Брянск с концертом приедет Сергей Лазарев

9 Апр 2020 2020-04-09T11:17:16+03:00

Стоимость билетов и площадка пока неизвестны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянск приедет Сергей Лазарев. Планируется. что он даст концерт в нашем городе 26 ноября. Об этом сообщают на официальном сайте артиста.

Стоимость билетов и площадка пока неизвестны. Организаторы обещают сообщить об этом чуть позже.

Напомним, в Брянске Сергей Лазарев был 18 февраля прошлого года. Тогда выступление певца запомнилось многим (16+).

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ИСТОЧНИК KP.RU