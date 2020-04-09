В Брянск с концертом приедет Сергей Лазарев
Выступление запланировали на 26 ноября
Стоимость билетов и площадка пока неизвестны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянск приедет Сергей Лазарев. Планируется. что он даст концерт в нашем городе 26 ноября. Об этом сообщают на официальном сайте артиста.
Стоимость билетов и площадка пока неизвестны. Организаторы обещают сообщить об этом чуть позже.
Напомним, в Брянске Сергей Лазарев был 18 февраля прошлого года. Тогда выступление певца запомнилось многим (16+).
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ИСТОЧНИК KP.RU