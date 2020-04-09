В Унечском районе столкнулись два самодельных мотоцикла: пострадали двое
В Унечском районе произошло необычное ДТП. Около десяти часов вечера 8 апреля на дороге столкнулись два самодельных мотоцикла. Оба были собраны на базе "Урала".
34-летний водитель первой "машины" ехал с сторону села Рассуха. Мужчина не учел необходимый боковой интервал и столкнулся со вторым таким же мотоциклом под управлением 31-летнего водителя.
В ДТП серьезные травмы получили два человека, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
У 34-летнего мужчины диагностировали открытый перелом ноги, шок первой степени, травму лба. 37-летний пассажир этого же самодельного "Урала" получил травму головы и сотрясение мозга. Обоих госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU