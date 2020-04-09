2020-04-09T10:50:21+03:00
Происшествия

В Унечском районе столкнулись два самодельных мотоцикла: пострадали двое

Раненых госпитализировали
Мария Дедкова
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Необычное ДТП произошло вечером 8 апреля.Необычное ДТП произошло вечером 8 апреля.Фото: Сергей ГАПОН
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В Унечском районе произошло необычное ДТП. Около десяти часов вечера 8 апреля на дороге столкнулись два самодельных мотоцикла. Оба были собраны на базе "Урала".

34-летний водитель первой "машины" ехал с сторону села Рассуха. Мужчина не учел необходимый боковой интервал и столкнулся со вторым таким же мотоциклом под управлением 31-летнего водителя.

В ДТП серьезные травмы получили два человека, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

У 34-летнего мужчины диагностировали открытый перелом ноги, шок первой степени, травму лба. 37-летний пассажир этого же самодельного "Урала" получил травму головы и сотрясение мозга. Обоих госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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