Выгоничские чиновники забыли о памятниках
В Выгоничском районе чиновники забыли о памятниках. В поселке Алексеевский расположены два мемориала: «Братская могила экипажа бомбардировщика» и «Памятник павшим летчикам».
Первый также является объектом культурного наследия регионального значения. Однако, как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, никто за ним не ухаживает, он разрушается. На второй - не оформлено право собственности.
От главы администрации Хмелевского сельского поселения потребовали устранить нарушения и привести памятники в порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU