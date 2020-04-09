Выгоничские чиновники забыли о памятниках

9 Апр 2020 2020-04-09T10:33:54+03:00

За монументами никто не ухаживал

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В Выгоничском районе чиновники забыли о памятниках. В поселке Алексеевский расположены два мемориала: «Братская могила экипажа бомбардировщика» и «Памятник павшим летчикам».

Первый также является объектом культурного наследия регионального значения. Однако, как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, никто за ним не ухаживает, он разрушается. На второй - не оформлено право собственности.

От главы администрации Хмелевского сельского поселения потребовали устранить нарушения и привести памятники в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU