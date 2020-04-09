Попытавшийся получить права за взятку брянец отправится под суд

9 Апр 2020 2020-04-09T09:57:30+03:00

За теоретический экзамен мужчина предложил 30 тысяч рублей

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В Брянске под суд пойдет 37-летний мужчина, решивший за деньги получить водительские права.

По версии следствия, 7 февраля горожанин отправился в кабинет к заместителю начальника отделения №1 МРЭО. Там он предложил руководителю 30 тысяч рублей за сдачу "теории" и дальнейшее получение прав.

Однако сделать задуманное не получилось. Брянца задержали.

За дачу взятки ему грозит до восьми лет колонии и крупный штраф, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело направили для рассмотрения мировому судье.

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ИСТОЧНИК KP.RU