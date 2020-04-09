Попытавшийся получить права за взятку брянец отправится под суд
В Брянске под суд пойдет 37-летний мужчина, решивший за деньги получить водительские права.
По версии следствия, 7 февраля горожанин отправился в кабинет к заместителю начальника отделения №1 МРЭО. Там он предложил руководителю 30 тысяч рублей за сдачу "теории" и дальнейшее получение прав.
Однако сделать задуманное не получилось. Брянца задержали.
За дачу взятки ему грозит до восьми лет колонии и крупный штраф, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело направили для рассмотрения мировому судье.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU