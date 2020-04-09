2020-04-09T09:20:00+03:00
Общество

В Брянской области на фоне коронавируса активизировались мошенники

Злоумышленники обещают отсрочки по выплате кредитов, компенсации, пособия или услуги по диагностике заражения коронавирусом
Мария Дедкова
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Если вам поступил подозрительный звонок, в первую очередь следует положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона банка.Если вам поступил подозрительный звонок, в первую очередь следует положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона банка.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области на фоне эпидемии коронавируса активизировались мошенники. По словам представителей банков, злоумышленники обещают отсрочки по выплате кредитов, различные компенсации, пособия или услуги по диагностике заражения коронавирусом.

Также аферисты могут предложить помощь в покупке масок по сниженным ценам, либо даже могут угрожать штрафами за нарушение режима самоизоляции, требуя срочно провести оплату.

- Все уловки сводятся к тому, что человек под тем или иным предлогом должен сообщить им данные своей банковской карты, пароль из СМС, либо самостоятельно осуществить платеж на счет, - говорят в пресс-службе отделения Банка России по Брянской области.

Еще один популярный сейчас способ мошенничества связан с возвратом денег за отмененный авиарейс. Людям по телефону предлагают вернуть потерянные суммы и просят назвать данные карты.

Брянцев призывают оставаться бдительными. Если вам поступил подозрительный звонок, в первую очередь следует положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона банка. Номер всегда можно найти на обороте карты или в интернете. А главное - никому не сообщайте данные своих карт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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