Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 9 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T08:51:00+03:00

Необходимость в собрании депутатов возникла после предложения президента о новых мерах поддержки для населения в условиях коронавируса. Фото: Мария Дедкова

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Депутаты Брянской областной Думы соберутся 9 апреля на внеочередное заседание.

Народные избранники обсудят всего два вопроса, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Депутаты внесут изменения в законы «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» и «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» .

Необходимость в собрании народных избранников возникла после предложения президента о новых мерах поддержки для населения в условиях коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU