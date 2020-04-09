Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 9 апреля
Депутаты Брянской областной Думы соберутся 9 апреля на внеочередное заседание.
Народные избранники обсудят всего два вопроса, сообщили в пресс-службе заксобрания.
Депутаты внесут изменения в законы «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» и «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» .
Необходимость в собрании народных избранников возникла после предложения президента о новых мерах поддержки для населения в условиях коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU