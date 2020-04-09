В Брянске коронавирус выявили еще у 40 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T08:26:16+03:00

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В Брянске подтвердили еще 40 случаев заражения коронавирусом.

Большинство заболевших, как говорили ранее в оперштабе, прихожане церкви в Бежице.

Все 40 человек находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что число заболевших может превысить сотню.

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ИСТОЧНИК KP.RU