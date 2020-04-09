В Брянске коронавирус выявили еще у 40 человек
Число заболевших достигло 97
Изменить размер текста:
В Брянске подтвердили еще 40 случаев заражения коронавирусом.
Большинство заболевших, как говорили ранее в оперштабе, прихожане церкви в Бежице.
Все 40 человек находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное.
Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что число заболевших может превысить сотню.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU