2020-04-09T08:26:16+03:00
Общество

В Брянске коронавирус выявили еще у 40 человек

Число заболевших достигло 97
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске подтвердили еще 40 случаев заражения коронавирусом.

Большинство заболевших, как говорили ранее в оперштабе, прихожане церкви в Бежице.

Все 40 человек находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что число заболевших может превысить сотню.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
В Брянской области на борьбу с коронавирусом потратят полмиллиарда рублей
В Брянской области установили сниженные налоговые ставки для бизнеса
В Брянск с концертом приедет Сергей Лазарев
В Брянской области расширили список работающих на самоизоляции предприятий
В Унечском районе столкнулись два самодельных мотоцикла: пострадали двое
Выгоничские чиновники забыли о памятниках
Попытавшийся получить права за взятку брянец отправится под суд
В Брянской области на фоне коронавируса активизировались мошенники
Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 9 апреля
В Брянске коронавирус выявили еще у 40 человек
В Погаре закрыли пропускной пункт для автомобилистов
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
В Брянске обработали 587 остановок
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
В Брянске ищут родителей для 13-летней Гали
Один из пациентов с коронавирусом в Брянске находится в тяжелом состоянии
Брянские чиновники получили право штрафовать нарушителей режима самоизоляции
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
Брянца ждет штраф за фейк о коронавирусе
Житель Брянска через суд пытается отменить режим всеобщей самоизоляции
Надо думать и о людях, и об экономике
В Выгоничском районе осудили похитителя металла с грузовых поездов
В Брянской области в марте снизились перевозки пассажиров на железной дороге