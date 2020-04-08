2020-04-08T19:04:28+03:00
Общество

В Погаре закрыли пропускной пункт для автомобилистов

Такое решение приняли после введение ограничительных мер с украинской стороны
Мария Дедкова
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В Брянской области временно закрыли пункт пропуска "Погар". Такие меры приняли после решения правительства Украины о приостановлении пропуска автомобилей в международном пункте "Гремяч", расположенном напротив нашего пункта пропуска.

Работу продолжат пункты пропуска "Новые Юрковичи" и "Троебортное", сообщили в пресс-службе Пограничного управления Брянской области.

При этом пешком идти через границу запрещено. Пересечь ее можно только на автомобиле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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