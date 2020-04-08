В Погаре закрыли пропускной пункт для автомобилистов
Такое решение приняли после введение ограничительных мер с украинской стороны
Изменить размер текста:
В Брянской области временно закрыли пункт пропуска "Погар". Такие меры приняли после решения правительства Украины о приостановлении пропуска автомобилей в международном пункте "Гремяч", расположенном напротив нашего пункта пропуска.
Работу продолжат пункты пропуска "Новые Юрковичи" и "Троебортное", сообщили в пресс-службе Пограничного управления Брянской области.
При этом пешком идти через границу запрещено. Пересечь ее можно только на автомобиле.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU