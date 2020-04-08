В Брянске обработали 587 остановок

8 Апр 2020 2020-04-08T18:23:06+03:00

Как отмечают специалисты, средство способно справиться даже с сибирской язвой. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Дезинфекцию проводят в рамках борьбы с коронавирусом

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8 апреля в Брянске обрабатывали остановки. До конца дня продезинфицировали 587 павильонов в городе, в поселках Белые Берега, Большое Полпино, Октябрьский и Чайковичи. Этим занимались сотрудники управления ветеринарии.

Обработку остановок начали в субботу, тогда были обеззаражены 246 комплексов. Как отмечают специалисты, средство способно справиться даже с сибирской язвой.

Также продолжилась дезинфекция городских дорог. За день дорожники обработали 47 улиц, протяженностью 227 километров, отметили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU