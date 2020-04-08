2020-04-08T18:06:48+03:00
Общество

В Брянске ищут родителей для 13-летней Гали

Мать девочки лишена прав, а отец умер
Мария Дедкова
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Галине нужны ответственные родители, которые могут принять ее в семью, окружить вниманием и заботой.Галине нужны ответственные родители, которые могут принять ее в семью, окружить вниманием и заботой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске ищут семью для 13-летней Галины. Мать девочки лишена родительских прав решением Володарского районного суда города, а отец умер.

К сожалению, никто из родственников не может взять ребенка на воспитание.

Галя сейчас находится в одном из государственных бюджетных учреждений города Брянска. Девочка здорова, хронических болезней у нее нет.

- Галя доброжелательная, спокойная девочка, - рассказывают сотрудники Брянской городской администрации. - Легко идет на контакт с детьми и взрослыми. Галине нужны ответственные родители, которые могут принять ее в семью, окружить вниманием и заботой.

Если вы хотите взять девочку в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пер. Волгоградский, д. 1, тел. 8 (4832) 26-46-11, 64-23-87.

Галя доброжелательная и спокойная девочка. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Галя доброжелательная и спокойная девочка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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