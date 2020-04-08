2020-04-08T17:30:11+03:00
Общество

Один из пациентов с коронавирусом в Брянске находится в тяжелом состоянии

Ему проводят кислородную терапию
Мария Дедкова
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У пациента множество сопутствующих заболеваний. Фото: оперативный штаб Брянской областиУ пациента множество сопутствующих заболеваний. Фото: оперативный штаб Брянской области
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Один из зараженных коронавирусом в Брянске находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главный врач Брянской областной больницы №1 в эфире Первого канала.

- Из 56 пациентов, находящиеся у нас на лечении, только у одного пациента сейчас тяжелое состояние, но у него тяжелая патология, - сказал Александр Афанасьев. - У него ожирение, аритмия, сахарный диабет, он в тяжелом состоянии находится не на искусственной вентиляции, но на кислородотерапии, остальные пациенты у нас в состоянии средней тяжести.

Напомним, 8 апреля в Брянской области зарегистрировали один новый случай COVID-19. Всего в регионе коронавирус выявили у 57 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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